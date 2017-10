Mundial2018

O defesa Pepe afirmou hoje que todos os jogadores da seleção portuguesa de futebol acreditam no triunfo sobre a Suíça e no apuramento direto para Mundial2018 e lembrou que, em Basileia, a formação lusa não teve a sua "bandeira".

"Não tínhamos o nosso jogador mais importante, a nossa bandeira, que é Cristiano Ronaldo. Amanhã (terça-feira) vai ser um jogo completamente diferente. Sabemos da responsabilidade que temos e todos queremos estar no Mundial. Vamos fazer tudo para isso, vamos correr e trabalhar mais que eles (suíços)", disse Pepe, referindo-se ao desaire por 2-0 com os helvéticos, logo no arranque do apuramento.

Pepe falava aos jornalistas na conferência de antevisão do encontro da 10.ª e última jornada do Grupo B da fase de qualificação para o Mundial2018, na terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.