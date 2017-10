Actualidade

O comissário europeu dos Assuntos Económicos admitiu que a reunião de hoje do Eurogrupo, no Luxemburgo, é "muito especial", pois é a última do ministro alemão Wolfgang Schäuble, personalidade que marca a história do fórum de ministros da zona euro.

"Claro que para todos nós é uma reunião muito especial, porque Wolfgang Schäuble é um membro muito especial do Eurogrupo, e uma pessoa muito especial e excecional", começou por referir Pierre Moscovici, à entrada para a reunião.

O comissário francês lembrou que Schäuble se tornou ministro das Finanças "no início da crise grega, numa altura em que o Eurogrupo não tinha os poderes e competências que tem hoje".