Actualidade

O Congresso da União Internacional de Técnicos da Indústria do Calçado (UITIC) volta a Portugal no próximo ano, cerca de 20 anos depois, e decorrerá de 16 a 18 de maio, no Porto, anunciou hoje a associação portuguesa do setor.

No evento são aguardados 500 dos mais relevantes profissionais do setor à escala mundial, revelou em comunicado a APICCAPS - Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos, que organiza este evento mundial em conjunto com o Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (CTCP).

O tema do Congresso 'From Fashion to factory: a new technological age'(Da moda à fábrica: uma nova era tecnológica, em português ) foi sugerido por Portugal, adiantou a associação, lembrando que vai apresentar o seu projeto FOOTure 4.0 de utilização de novas tecnologias, avaliado em 50 milhões de euros.