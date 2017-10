Actualidade

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Portugal Telecom (STPT), Jorge Félix, afirmou hoje que os representantes dos trabalhadores reúnem-se na terça-feira com a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

"Amanhã [terça-feira] vamos ter mais uma reunião com a ACT para pedir novos esclarecimentos relativamente à situação dos trabalhadores transmitidos [transferidos]", disse aos jornalistas Jorge Félix, à margem de uma concentração de trabalhadores frente à sede da operadora de telecomunicações em Picoas, Lisboa, que decorreu na hora de almoço.

Em causa estão os 155 trabalhadores que foram transferidos para outras empresas fora do universo da PT/Meo, no âmbito da figura jurídica de transmissão de estabelecimento, a qual garante que estes colaboradores mantêm por 12 meses as regalias que tinham na operadora de telecomunicações.