OE2018

O Presidente da República mostrou-se hoje confiante que haverá Orçamento do Estado para 2018 "sem solavancos nem crises" na política portuguesa, após ter ouvido os partidos políticos com assento parlamentar.

Questionado pelos jornalistas sobre possíveis efeitos das eleições autárquicas nas negociações do Orçamento do Estado, Marcelo Rebelo de Sousa não respondeu diretamente à questão, mas referiu que termina hoje, com a UGT, as audições dos partidos e dos parceiros económicos e sociais.

"Aquilo que eu retirei da audição dos partidos é que vai haver Orçamento do Estado, no prazo previsto, e não haverá, portanto, nem solavancos nem crises a propósito do Orçamento do Estado na política portuguesa", afirmou o chefe de Estado, no final de uma cerimónia no Museu João de Deus, em Lisboa.