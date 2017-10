Actualidade

O Livro Guinness dos Recordes incluiu na sua edição de 2018 o recorde de Cristiano Ronaldo como o único jogador a ter marcado em quatro europeus de futebol, revelou hoje aquela publicação.

O capitão da seleção portuguesa estabeleceu aquela marca no último Europeu, disputado em França e que Portugal conquistou, tendo marcado nos quatro campeonatos que jogou.

O feito do jogador madeirense iniciou-se em 2004, durante o europeu organizado por Portugal, no qual marcou dois golos. O primeiro no jogo de estreia frente à Grécia, derrota por 2-1, e o primeiro na vitória por 2-1 sobre a Holanda, que deu a Portugal o 'passaporte' para a final da prova, a qual perdeu para a Grécia (1-0).