O selecionador suíço de futebol classificou hoje o encontro de terça-feira com Portugal como uma "final" e assegurou que os helvéticos não vão jogar para o empate, na última jornada do Grupo B de qualificação para o Mundial2018.

"Estou muito orgulhoso da minha equipa e confiante que podemos decidir o próximo jogo a nosso favor. É quase uma final e as finais são para se ganhar. Tudo iremos fazer para ganhar", afirmou Vladimir Petkovic, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão do derradeiro e decisivo encontro de apuramento, recusou que a formação suíça entre no Estádio da Luz a pensar no empate, apesar de ocupar a liderança do grupo, com mais três pontos do que o conjunto luso.