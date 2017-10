Brexit

Os europeus terão de se registar quando entrarem no Reino Unido e sujeitarem-se a novas regras de imigração a partir de março de 2019, independentemente de um acordo para um período de transição do 'Brexit', afirmou hoje a primeira-ministra britânica.

Theresa May disse hoje no parlamento que a liberdade de circulação continuará a existir, mas os europeus que chegarem pela primeira vez terão de sujeitar-se a um "sistema de registo" e às novas regras no que diz respeito às autorizações de residência prolongada.

Segundo a primeira-ministra, o novo sistema será uma "preparação fundamental para o novo sistema de imigração necessário para retomar o controlo das nossas fronteiras".