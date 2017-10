Actualidade

O ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou hoje que o programa comunitário Portugal 2020 atingiu a "velocidade cruzeiro de execução nos principais pilares" e regista "bons indicadores" no apoio às empresas e autarquias.

"Já atingimos a velocidade cruzeiro de execução nos principais pilares", realçou o governante, à margem de uma audição sobre a Estratégia Nacional para Portugal pós-2020, que decorreu hoje à tarde na Universidade de Évora.

Segundo o ministro, os "bons indicadores" do atual programa comunitário são "particularmente fortes no investimento público autárquico e no investimento das empresas".