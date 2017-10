OE2018

A União dos Sindicatos Independentes defende, em propostas para o Orçamento do Estado, aumentos de 30 euros para trabalhadores e pensionistas e menos impostos a empresas que facilitem a conciliação de trabalho e família e que tenham trabalhadores na gestão.

As propostas são o contributo da USI para o Orçamento do Estado de 2018 (OE2018), cuja proposta do Governo deverá ser conhecida na sexta-feira, e foram apresentadas hoje num almoço com jornalistas.

Uma das propostas é um aumento dos salários e de pensões de 30 euros no mínimo (nas pensões, é por pensionista o aumento defendido, mesmo que a mesma pessoa acumule várias prestações) que, segundo contas da USI, teria um custo na função pública de cerca de 20 milhões de euros.