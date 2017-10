Ajuda externa

O presidente do Eurogrupo afirmou hoje, no final de uma reunião de ministros das Finanças da zona euro, no Luxemburgo, que Portugal foi elogiado pelos progressos recentemente alcançados a nível de desempenho económico, no quadro da monitorização pós-programa.

"Elogiámos Portugal pelas recentes melhorias no desempenho económico, ao mesmo tempo que lembrámos naturalmente a importância de manter o 'momentum' de reforma e continuar no caminho da consolidação orçamental", apontou Jeroen Dijsselbloem, na conferência de imprensa no final da reunião, na qual Portugal esteve representado pelo secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix.

Também o diretor do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), Klaus Regling, apontou que "Portugal fez progressos significativos, e isso é visível nas classificações das agências de notação e nos desenvolvimentos dos mercados", com uma queda nos juros da dívida, mas sublinhou igualmente que persistem "vulnerabilidades", pelo que "Portugal precisa de permanecer vigilante".