O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, anunciou hoje que recebeu o "apoio unânime" dos membros da zona euro para concluir o seu mandato, apesar de provavelmente até final de outubro já haver um novo ministro das Finanças holandês em funções.

"O rumor é que vamos ter um novo Governo na Holanda, que, de acordo com as mais recentes notícias, poderá estar em funções na semana de 23 de outubro, pelo que eu deixaria o meu posto nessa semana. Dei conta aos meus colegas do Eurogrupo da minha intenção de concluir o meu mandato, que termina em 13 de janeiro (de 2018), obviamente se os colegas do Eurogrupo apoiassem. Houve apoio unânime, toda a gente concordou que eu permaneça até meados de janeiro", disse, no final de uma reunião no Luxemburgo.

Sobre o processo de eleição do seu sucessor, Dijsselbloem indicou que o novo (ou nova) presidente iniciará funções na reunião do Eurogrupo de janeiro próximo, "mas a eleição deverá realizar-se na reunião de dezembro", podendo os candidatos apresentar-se até duas semanas antes dessa reunião, agendada para 04 de dezembro.