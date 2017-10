Actualidade

O Presidente da República confirmou hoje ter recebido o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Pedro Santana Lopes, e disse que o encontro foi sobre "o papel da Misericórdia no sistema económico e financeiro português".

Em declarações aos jornalistas, no final de uma cerimónia na Academia das Ciências de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que o encontro com o antigo primeiro-ministro estava previsto "há cerca de um mês" e que não viu razão para o cancelar.

Questionado se falou com Santana Lopes sobre o PSD, tendo em conta que este é apontado como possível candidato à liderança do partido, o chefe de Estado respondeu: "O objetivo era, obviamente, falar de um tema que tem a ver com o cargo que desempenha, só isso".