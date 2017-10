Actualidade

O Governo português desvalorizou o facto de o Eurogrupo ter hoje apoiado, sem vozes contra, a continuidade de Jeroen Dijsselbloem até final do seu mandato, considerando secundário que o holandês, cuja demissão defendeu, continue "mais um mês ou dois".

Após Dijsselbloem ter anunciado, no final da reunião de hoje do Eurogrupo, no Luxemburgo, que recebeu o apoio unânime do fórum de ministros das Finanças da zona euro para terminar o mandato (que acaba em 13 de janeiro de 2018) - apesar de quase certamente já haver um novo ministro das Finanças holandês em funções até final de outubro -, o secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix indicou que não expressou "nenhuma opinião em relação à possibilidade de o senhor Dijsselbloem continuar ou não".

"Neste momento, mais do que a continuação (de Dijsselbloem) por mais um mês ou dois, o que é importante é escolher um presidente que tenhas as características e o perfil para unir o Eurogrupo, para ter uma liderança forte, e que permita unir os países em torno daquilo que é o aprofundamento da União Económica e Monetária. Portanto, não é a questão de um mês ou dois que se vai pôr aqui. Foi a decisão do Eurogrupo fazer a eleição a 04 de dezembro, não estamos assim tao longe dessa data", argumentou o secretário de Estado, que substituiu o ministro Mário Centeno.