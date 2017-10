Actualidade

O secretário de Estado das Finanças admitiu hoje que Wolfgang Schäuble deixa "uma marca indelével" no Eurogrupo, recordando que o ministro alemão foi dos mais céticos quando o Governo português tomou posse, mas dos primeiros a saudar o seu trabalho.

No final da reunião que assinalou a despedida de Schäuble do fórum de ministros das Finanças da zona euro, Ricardo Mourinho Félix comentou que o futuro presidente do Bundestag "foi um dos ministros mais céticos em relação àquilo que era a configuração do novo Governo português e a capacidade de promover uma continuação de consolidação orçamental e um crescimento inclusivo", mas "também foi dos primeiros a reconhecer que o Governo tinha feito esse trabalho e a saudar o Governo português por isso".

O secretário de Estado comentou ainda que Schäuble "teve um período muito longo no Eurogrupo, um período em que deixou uma marca indelével, é uma personagem incontornável do Eurogrupo e por isso foi saudado pela generalidade dos ministros das Finanças que estavam presentes" na reunião de hoje.