Incêndios

Uma das quatro frentes do incêndio que começou sexta-feira em Arganil, no distrito de Coimbra, foi extinta hoje à tarde, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) na Internet.

A meio da tarde hoje o fogo mantinha quatro frentes ativas, mas às 19:25 uma destas frentes tinha sido eliminada.

Àquela hora, as chamas estavam a ser combatidas por 617 operacionais, apoiados por 188 veículos, segundo a ANPC.