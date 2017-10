Actualidade

Os acionistas da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) aprovaram hoje, em assembleia-geral extraordinária, a perda da qualidade de sociedade aberta, o que leva à saída de bolsa.

Em comunicado hoje enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a CEMG informa que esta decisão foi tomada "com 99,75% de votos a favor representativos de 99,75% do capital social da CEMG".

Este era o ponto único da reunião que se realizou esta tarde em Lisboa e que foi proposto pela Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), que detém 99,73% do capital do banco mutualista.