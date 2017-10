Actualidade

A missão da ONU na República Centro Africana (Minusca), que incluiu militares portugueses, anunciou hoje que foi efetuada uma missão militar de "grande envergadura" na região de Bocaranga, para expulsar um grupo armado do local.

As Nações Unidas estão no terreno com a Missão Integrada Multidimensional de Estabilização das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINUSCA), com mais de 11.500 homens, entre os quais 160 portugueses, a maioria dos quais Comandos.

No sábado passado, a força realizou uma operação militar, que contou com a presença da 2.ª Força Nacional Destacada (FND) integrada na missão, com o objetivo de restabelecer a ordem e a segurança, assim como a proteção da população que reside na região de Bocaranga.