PSD

O Conselho Nacional do PSD aprovou hoje a realização de eleições diretas para escolher o presidente do partido a 13 de janeiro e o Congresso a 16, 17 e 18 de fevereiro.

O anúncio foi feito pelo secretário-geral do PSD, José Matos Rosa, no final do Conselho Nacional do partido, segundo o qual a proposta foi aprovada "por esmagadora maioria".

Em cima da mesa, estava outra proposta que previa diretas a 09 de dezembro e congresso em janeiro.