Actualidade

A intensidade do vento da tempestade tropical Ophelia aumentou nas últimas horas e está agora a 1.355 quilómetros dos Açores, anunciou hoje o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores.

De acordo com o comunicado, disponibilizado na página do Facebook da delegação regional dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), às 21:00 locais (mais uma hora em Lisboa), "o centro da tempestade tropical Ophelia localizava-se a 1.355 quilómetros a oeste/sudoeste dos Açores, tendo a intensidade do vento aumentado nas últimas horas".

O IPMA esclarece que o vento médio é agora de 75 quilómetros/hora e que as rajadas são na ordem dos 95 quilómetros/hora.