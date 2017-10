Incêndios

Quatro incêndios estão ativos no país, com as chamas que lavram em Pampilhosa da Serra, Coimbra, e em Nelas, Viseu, a serem as maiores preocupações, disse à Lusa fonte da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), cerca das 00:30.

"Neste momento, mantêm-se quatro incêndios ativos, sendo o mais recente um em São Pedro do Sul, em Viseu. Os incêndios que causam maior preocupação são em Pampilhosa da Serra, Coimbra, e em Nelas, Viseu, envolvendo o maior número de operacionais", disse à Lusa o oficial de operações da ANPC, comandante Carlos Pereira.

Segundo o responsável, no incêndio de Pampilhosa da Serra estão 641 operacionais, apoiados 197 veículos no combate às chamas, enquanto em Nelas estão 189 operacionais com 52 veículos.