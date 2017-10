Actualidade

O Japão lançou hoje com êxito o quarto e último satélite da sua rede de localização terrestre, para melhorar os atuais serviços de GPS e criar um sistema de comunicações em caso de desastre natural.

A Agência Aeroespacial do Japão (JAXA) e a empresa Mitsubishi Heavy Industries lançaram o satélite de comunicações Michibiki 4 a bordo de um foguetão nipónico H-IIA, a partir do centro espacial da ilha de Tanegashima, situada na prefeitura de Kagoshima, no sudoeste do país, às 07:01 (23:01 de segunda-feira em Lisboa).

O lançamento e o voo do veículo espacial decorreram "conforme planeado", tal como sucedeu com a separação do satélite, "confirmada aproximadamente 28 minutos e 20 segundos depois do lançamento", informou a JAXA num comunicado.