Actualidade

O Presidente do Peru afirmou, na noite de segunda-feira, que a morte do artista plástico Fernando de Szyszlo "é uma imensa perda" para o país, para a cultura e para a arte.

Pedro Pablo Kuczynski confirmou que Fernando De Szyszlo, de 92 anos, foi encontrado sem vida, com a mulher, Liliana Yávar, de 96 anos, na casa do artista, situada no distrito de San Isidro, na capital, Lima, na sequência de um aparente acidente doméstico.

"Para nós, como peruanos e amigos da cultura e da arte, é uma imensa perda. Que descansem em paz", escreveu o chefe de Estado peruano no Twitter.