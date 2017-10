Actualidade

Um tiroteio na Universidade Tecnológica do Texas, nos Estados Unidos, levou na segunda-feira ao encerramento temporário do complexo, informou a instituição de ensino superior no 'site' e através do Twitter.

Desconhece-se, de momento, se existem vítimas, apesar de o suposto atirador ter fugido, indicou a universidade através da rede de mensagens instantâneas Twitter.

O tiroteio ocorreu no departamento da polícia da Universidade Tecnológica do Texas, composto por 140 agentes, que presta serviços de segurança à instituição de ensino.