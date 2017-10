Incêndios

Mais de mil operacionais combatiam hoje de madrugada quatro fogos de grande dimensão nos distritos de Coimbra e Viseu, de acordo com a Proteção Civil.

Segundo o 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 04:15, o incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão e Vidual, no concelho de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, continuava a mobilizar o maior número de meios: 625 homens, apoiados por 188 viaturas, no combate a uma frente.

O fogo, que levou a ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil da Pampilhosa da Serra e Arganil, causou ainda o corte de vias, nomeadamente da EN 344, EM 508, EM 544, EM 547 e EM 14-0, de acordo com o portal da ANPC.