Actualidade

Um aluno da Universidade Tecnológica do Texas, nos Estados Unidos, detido por posse de droga, matou um polícia, com um tiro na cabeça, na segunda-feira, informou a instituição de ensino superior.

Em comunicado, a universidade deu conta de que um agente da polícia que presta segurança no estabelecimento de ensino morreu depois de atingido por um tiro na cabeça. Antes do disparo fatal, o suspeito tinha sido levado para a esquadra do 'campus' para ser interrogado por posse de droga.

O estudante puxou então de uma arma e baleou na cabeça o agente que acabou por morrer pouco depois.