Actualidade

Um especialista químico da Malásia afirmou hoje em tribunal que a quantidade do agente neurotóxico VX detetado no rosto do meio-irmão do líder norte-coreano, assassinado em fevereiro, superava em 1,4 vezes a dose letal.

O agente neurotóxico VX puro foi detetado no corpo, olho e plasma de Kim Jong-nam, declarou o especialista químico do governo malaio Raja Subramaniam, na audiência do julgamento da indonésia Siti Aisyah e da vietnamita Doan Thi Huong, acusadas do homicídio de Kim Jong-nam, em fevereiro.

O potencial letal do VX, que também foi encontrado nas roupas que as duas mulheres vestiam no dia do ataque, foi descrito em tribunal por Raja Subramaniam.