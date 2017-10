Actualidade

A campanha para as eleições antecipadas de 22 de outubro no Japão, nas quais o atual primeiro-ministro conservador, Shinzo Abe, espera renovar o seu mandato, apesar de mudanças no panorama dos partidos políticos.

Cerca de 1.100 candidatos disputam os 475 assentos que compõem a Câmara dos Representantes do parlamento (Dieta) japonês e que Abe dissolveu em finais de setembro, alegando a necessidade de um novo mandato para fazer frente à Coreia do Norte e dar continuidade às políticas económicas.

Nestas eleições, o conservador Partido Liberal Democrata (PLD), de Abe, no poder nos últimos cinco anos com uma ampla maioria, enfrenta uma oposição recentemente reorganizada, em que se destaca a nova formação da governadora de Tóquio, Yuriko Koike.