Incêndios

O incêndio na localidade de Lapa do Lobo, concelho de Nelas, distrito de Viseu, estava às 06:30, em fase de resolução, segundo a Proteção Civil, indicando que continua por dominar o fogo na Pampilhosa da Serra, Coimbra.

De acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 06:30, estava em fase de resolução o incêndio que deflagrou na localidade de Lapa do Lobo, concelho de Nelas, no distrito de Viseu, continuando no terreno 142 operacionais, com o apoio de 38 veículos.

Às 06:30 continuava por dominar o incêndio na localidade de Castanheira, na freguesia de Fajão e Vidual, no concelho de Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra, e que já passou para o concelho de Arganil.