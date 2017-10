Actualidade

Ativistas sul-coreanos lançaram hoje balões com milhares de panfletos com mensagens críticas do regime da Coreia do Norte para denunciar as provocações nucleares e de mísseis por parte de Pyongyang.

Os 'Lutadores por uma Coreia do Norte Livre', um grupo cívico formado por desertores norte-coreanos, afirmaram que os seus oito membros enviaram aproximadamente 300 mil panfletos para a Coreia do Norte a partir da cidade de Gimpo, perto da fronteira, no oeste do país, pelas 06:00 (22:00 de segunda-feira em Lisboa).

Além dos panfletos a condenar as provocações por parte do regime de Pyongyang, os balões também transportaram 2.000 notas de um dólar norte-americano para incentivar os norte-coreanos a apanhá-los, segundo um comunicado, citado pela agência de notícias chinesa Xinhua.