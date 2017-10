Actualidade

A maior campanha de vacinação contra a cólera do mundo desde a do Haiti arrancou hoje nos acampamentos de rohingyas no Bangladesh na tentativa de imunizar 650 mil refugiados da Birmânia, que vivem em condições insalubres.

"Estas pessoas não têm [acesso] a grande parte das infraestruturas básicas, principalmente casas-de-banho ou água canalizada. Neste tipo de situação, encontram-se reunidas as condições para o surgimento de uma epidemia de cólera", declarou A M Sakil Faizullah, responsável pela comunicação da Unicef no Bangladesh, citado pela agência noticiosa francesa AFP.

A maior campanha de vacinação oral contra a cólera teve lugar no Haiti em novembro de 2016, com o registo de 800.000 pessoas imunizadas, indicou Faizullah.