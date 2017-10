Incêndios

O incêndio em Sernadinha, concelho de São Pedro do Sul, distrito de Viseu, estava às 08:00 em fase de resolução, encontrando-se ainda por dominar os fogos na Pampilhosa da Serra e Castro Daire, segundo a Proteção Civil.

De acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 08:00, estava em fase de resolução o incêndio que deflagrou às 20:45 de domingo na localidade de Sernadinha, freguesia de Manhouce, concelho de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu.

No local, encontram-se 107 operacionais, com o auxílio de 34 veículos.