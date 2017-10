Actualidade

As bolsas europeias seguiam hoje a negociar com uma tendência negativa, com os investidores atentos à situação da Catalunha, em Espanha, que deverá hoje anunciar uma declaração unilateral de independência.

Pelas 08:35 de Lisboa, o Eurostoxx 50, o índice que representa as principais empresas da zona euro, estava a cair 0,13% para os 3.605,86 pontos.

As principais bolsas europeias estavam a transacionar entre as perdas de 0,02% de Paris e as de 0,21% de Madrid.