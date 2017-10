Actualidade

O Programa do VII Governo constitucional timorense traça um cenário de otimismo sobre o futuro de Timor-Leste, apesar dos desafios que o país enfrenta e que requerem uma "nova agenda nacional de transformação económica e modernização social".

Uma agenda que tem como grande objetivo político, refere o texto obtido pela Lusa, "governar para as pessoas e para o povo" respondendo ao seu anseio de "uma melhor qualidade de vida, melhor educação, melhor saúde" e melhores acesos a energia, água potável, alimentação e habitação.

A estratégia assenta na "ideia de compromisso permanente e com todas as forças políticas que guiará o VII Governo durante o seu mandato", com flexibilidade para "se adaptar e integrar medidas propostas pelos restantes partidos".