Incêndios

Os dois bombeiros voluntários de Cantanhede que sofreram um acidente de viação na segunda-feira em Arganil já tiveram alta hospitalar, disse à agência Lusa o comandante da corporação, José Oliveira.

Os bombeiros, de 41 e 38 anos, sofreram ferimentos na sequência de um acidente com um camião tanque que se despistou cerca das 14:20, na zona de Teixeira, caindo por uma ribanceira com cerca de 20 metros, quando estavam no combate ao incêndio que deflagrou sexta-feira em Pampilhosa da Serra.

Os dois elementos foram transportados num helicóptero do INEM para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) e tiveram alta já durante o dia de hoje.