Actualidade

O diretor adjunto do Centro de Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) considera que Angola deve aprender com os erros do passado e apostar seriamente na diversificação da economia.

Em entrevista à Lusa à margem da apresentação da edição portuguesa do relatório "Perspetivas Económicas em África 2017: Empreendedorismo e Industrialização", que decorreu em Lisboa, Federico Bonaglia disse que Angola falhou nas políticas económicas, que não apostaram na diversificação, e não melhorou significativamente a redução da pobreza.

"O que esperamos em Angola é que a nova liderança aprenda com esta situação anterior e invista mais na construção das ligações entre o setor extrativo e o resto da economia, e também melhore a capacidade dos cidadãos participarem na governação do país e na melhoria da qualidade das instituições", disse Bonaglia.