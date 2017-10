Actualidade

O índice de produção na construção acelerou em agosto para uma taxa de variação homóloga de 2,6%, enquanto os índices de emprego e de remunerações cresceram 2,6% e 1,3%, respetivamente, divulgou hoje o INE.

Isto quer dizer que os índices de produção e de emprego na construção aceleraram em agosto face a julho, quando tinham progredido 1,7% e 2%, respetivamente, mas que o índice de remunerações abrandou face ao mês anterior, depois de ter crescido 3,6% em termos homólogos.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o segmento da engenharia civil "destacou-se pela positiva no andamento do índice [de produção na construção], ao registar uma taxa de variação homóloga de 4,6% (2,4% em julho) e contribuiu com 1,8 pontos percentuais para a variação do índice agregado".