Actualidade

O Porto está entre as cinco cidades favoritas para acolher Agência Europeia do Medicamento (EMA), aparecendo classificada com "performance de topo" ou "qualidade muito elevada" nas seis dimensões da avaliação, segundo um estudo hoje divulgado.

Feito pela consultora Ernst & Young, a pedido da Associação Comercial do Porto (ACP), o estudo "A posição do Porto no processo de relocalização da EMA" coloca a candidatura portuguesa "entre as mais fortes" na corrida à relocalização da agência (que vai deixar o Reino Unido), juntamente com Amsterdão, Copenhaga, Estocolmo e Viena.

"O Porto está em jogo para ganhar", frisou Eurico Castro Alves, representante da Câmara do Porto na Comissão de Candidatura Portuguesa à relocalização da EMA, durante a apresentação da análise "crítica e independente" às 19 candidaturas.