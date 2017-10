Actualidade

A organização de um festival de música agendado para 10 de novembro, em Luanda, anunciou hoje a presença do produtor e DJ francês Bob Sinclar no evento, que se estreia em espetáculos em África.

De acordo com a organização, o "Nocal SummerLand" vai realizar-se na baía de Luanda e conta com Bob Sinclar, autor de temas que atingiram o top em todo o mundo, como "Together", "Love Generation" ou "World Hold On", como cabeça-de-cartaz.

"O evento, que trará além desta muitas outras surpresas, resulta da união de respeitados organizadores de eventos angolanos, a destacar Mauro Tuga, Mário Rodrigues e Miguel Katurichi", referem os organizadores do festival, em nota enviada hoje à Lusa, em Luanda.