Actualidade

Os filmes "O ornitólogo" e "A fábrica de nada" e o músico Rodrigo Leão concorrem este ano aos Prémios Fénix de cinema ibero-americano, cuja lista de nomeados foi divulgada na segunda-feira na Cidade do México.

"O ornitólogo", de João Pedro Rodrigues, está indicado para os prémios de melhor realização, filme de ficção e som, enquanto "A fábrica de nada", de Pedro Pinho, foi nomeado para melhor montagem, argumento e filme de ficção.

Destaque ainda para a nomeação do músico Rodrigo Leão, pela banda sonora original do documentário "No intenso agora", do realizador brasileiro João Moreira Salles.