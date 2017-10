FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) continua a prever que a economia portuguesa cresça 2,5% este ano e que abrande em 2018, crescendo 2%, aconselhando Portugal a avançar com reformas no mercado de trabalho e na Administração Pública.

No 'World Economic Outlook' divulgado hoje, o FMI estima que a economia portuguesa cresça 2,5% este ano, um ritmo que começa a cair para 2% em 2018 até aos 1,2% em 2022.

As previsões para este ano e para o próximo são idênticas às apresentadas pelo Fundo no final de junho, quando concluiu a última missão pós-programa/do artigo IV a Portugal, mas ficam acima dos números divulgados na atualização do 'World Economic Outlook' de abril.