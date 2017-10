FMI/Previsões

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está mais otimista quanto ao desempenho da economia da zona euro para este ano, antecipando que cresça 2,1%, acima dos 1,9% anteriormente estimados.

De acordo com o 'World Economic Outlook' publicado hoje, o Fundo também melhorou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos países da moeda única europeia também para 2018, esperando agora que cresça 1,9% no próximo ano, acima dos 1,7% antecipados em julho.

No entanto, ainda que tenha melhorado as projeções de crescimento na zona euro tanto para este ano como para o próximo, a instituição liderada por Christine Lagarde continua a apontar para um abrandamento do ritmo no próximo ano e, para 2022, antecipa a manutenção deste abrandamento da economia, para os 1,5%.