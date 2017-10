FMI/Previsões

Lisboa, 10 out - O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou hoje as projeções para a economia mundial, antecipando que cresça 3,6% este ano e 3,7% no próximo, refletindo uma aceleração da atividade em todas as regiões exceto no Médio Oriente.

Estes números representam uma revisão em alta de 0,1 pontos percentuais em cada um dos anos em relação às previsões de abril, que tinham sido confirmadas em julho, de acordo com o 'World Economic Outlook' hoje publicado pelo Fundo, em que atualiza as suas previsões de crescimento.

No médio prazo, "prevê-se que o crescimento global aumente marginalmente além de 2018, alcançando os 3,8% em 2021", sendo que, como se espera que o crescimento das economias desenvolvidas "caia gradualmente para taxas de crescimento potencial de cerca de 1,7% assim que o atraso económico for eliminado, a aceleração da atividade económica mundial nessa altura será "totalmente impulsionada pelos mercados emergentes e pelas economias desenvolvidas", refere.