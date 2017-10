Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reviu hoje em alta a previsão de crescimento económico do Brasil, antecipando agora uma expansão da economia de 0,7%, e não de 0,2%, como anunciou em abril.

"Depois de entrar em território positivo na primeira metade deste ano, o crescimento económico no Brasil deve chegar aos 0,7% no total deste ano e 1,5% em 2018", escrevem os economistas do FMI no relatório sobre as Previsões Económicas Mundiais, hoje divulgado em Washington.

"Um aumento nas colheitas e uma melhoria no consumo, possibilitada pelo acesso dos trabalhadores às suas poupanças, levou a uma revisão em alta de meio ponto percentual face às previsões de abril", dizem os peritos do FMI.