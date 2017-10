Actualidade

A presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Ana Abrunhosa, defendeu hoje que as pessoas é que fazem as cidades e as regiões resilientes, a par de uma boa liderança e de uma estratégia integrada.

"O que faz as regiões e as cidades serem resilientes são sobretudo as suas pessoas, a liderança e o ter uma estratégia integrada. É respeitar os recursos e as pessoas do território, o que chamamos os recursos endógenos, e desenvolvê-los de forma inovadora", sustentou.

Na sua intervenção na Semana Europeia das Regiões e das Cidades, que decorre em Bruxelas até quinta-feira, Ana Abrunhosa destacou a importância de se diversificar a base económica das regiões, por entender que "apoiar toda a estratégia num só setor é muito arriscado".