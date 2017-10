Pedrógão Grande

A Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG) testemunhou hoje, em três municípios do distrito de Leiria devastados pelo incêndio de junho, a entrega de material didático a mais de 500 alunos das escolas locais.

Os 534 'kits' que a Efacec distribuiu a crianças e jovens de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos "é algo que vai ser sempre preciso" ao longo do ano letivo iniciado em setembro, disse à agência Lusa Nádia Piazza, presidente da AVIPG.

"É sempre uma prenda, é material de desgaste", adiantou Nádia Piazza, realçando a alegria e a surpresa com que os beneficiários de Pedrógão Grande, alunos do segundo e do terceiro ciclos, reagiram à iniciativa dos voluntários da Efacec.