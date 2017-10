Altice/Media Capital

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que hoje voltou a reunir-se para discutir a proposta de compra da Media Capital pela Altice, pediu mais cinco dias úteis à Autoridade da Concorrência para se pronunciar sobre o negócio.

Numa informação enviada à agência Lusa, fonte oficial da ERC informa que "solicitou à Autoridade da Concorrência um prolongamento do prazo por mais cinco dias úteis", sem explicar o porquê do adiamento do prazo.

Na segunda-feira, a mesma fonte indicou que o Conselho Regulador da ERC se iria voltar a reunir hoje para discutir este assunto, depois de a proposta de compra da dona da TVI pela proprietária da PT Portugal/Meo ter sido analisada nesse dia.