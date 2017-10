Mundial2018

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, almoçou hoje com a seleção portuguesa de futebol, que defronta hoje a Suíça (19:45), no Estádio da Luz, em jogo decisivo para o apuramento direto para o Mundial2018.

A informação foi avançada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que indica que Marcelo Rebelo de Sousa quis "demonstrar o seu apoio à equipa, no dia em que Portugal pode garantir o seu apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo 2018".

No almoço com a equipa, o Presidente da República esteve acompanhado pelo presidente da FPF, Fernando Gomes, Tiago Craveiro, diretor da FPF, Humberto Coelho, vice-presidente da FPF, e João Vieira Pinto, diretor para as seleções seniores.