Actualidade

A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária anunciou hoje ter detido no concelho de Viseu, em flagrante delito, um homem de 60 anos, suspeito da prática do crime de pornografia de menores.

"No âmbito de investigação em curso, a Polícia Judiciária detetou, nos sistemas informáticos utilizados pelo suspeito, centenas de fotografias e de vídeos de cariz sexual, envolvendo menores, que obteve através de descargas de ficheiros da internet", revelou a PJ.

Foram apreendidos um computador portátil, um disco rígido externo e duas "pen drive" (unidades de armazenamento).