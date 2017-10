Catalunha

O Presidente francês, Emmanuel Macron, disse-se hoje confiante numa solução pacífica para o conflito que opõe Madrid aos separatistas da Catalunha, horas antes do discurso do presidente do governo catalão que pode declarar unilateralmente a independência.

"Há uma posição de força dos catalães, espero que seja regulada em paz, penso que é assim que vai ser, estou confiante", disse Macron durante um debate na Universidade Goethe, em Frankfurt (oeste da Alemanha).

O presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, tem previsto hoje comparecer no parlamento catalão, e pode declarar unilateralmente independência.